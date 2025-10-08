Alberto Naveira, científico experto en corrientes oceánicas: «Me vi con 21 años en la Antártida»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El experto en corrientes oceánicas Alberto Naveira
El experto en corrientes oceánicas Alberto Naveira

Afirma que los efectos del deshielo obligarán a redibujar el mapa: «Nosotros no veremos las consecuencias y tampoco será el fin del mundo, nos adaptaremos»

09 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Se podría decir que la historia de Alberto Naveira (A Coruña, 1974) con la ciencia polar comenzó a los 17 años, cuando se fue al Reino Unido a estudiar inglés y ya no volvió a

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete