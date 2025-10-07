La A-54 seguirá en obras varios meses mientras los conductores tienen que reducir la velocidad por la N-547 entre Melide y Arzúa

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Doble carril de la N-547 subiendo hacia Arzúa y que fue desagregado para hacer una vía de servicio
Doble carril de la N-547 subiendo hacia Arzúa y que fue desagregado para hacer una vía de servicio PACO RODRÍGUEZ

La reconversión de carriles de adelantamiento en la vía nacional ha incrementado los tiempos de viaje entre Lugo y Santiago, a la espera de que concluya por fin la autovía

08 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El retraso de las obras del tramo de la A-54 entre Melide y Arzúa, que debería estar lista este año 2025, desespera a los conductores que a diario tienen que hacer el viaje entre Lugo

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete