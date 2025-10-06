Una treintena de concellos arrancan octubre en prealerta por escasez de agua
La Oficina Técnica da Seca evaluará este martes o miércoles si se mantienen los avisos a la población; la Xunta estudia 19 masas de agua subterránea como reserva en períodos críticos07 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Dos meses después de decretar las primeras medidas para contener la escasez moderada de agua, el nivel de prealerta por sequía activado por la Xunta el 7 de agosto continúa activo en una treintena de