Una treintena de concellos arrancan octubre en prealerta por escasez de agua

La Voz REDACCIÓN

El embalse de Eiras, en Vigo, al 50 % de su capacidad. Xoán Carlos Gil

La Oficina Técnica da Seca evaluará este martes o miércoles si se mantienen los avisos a la población; la Xunta estudia 19 masas de agua subterránea como reserva en períodos críticos

07 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Dos meses después de decretar las primeras medidas para contener la escasez moderada de agua, el nivel de prealerta por sequía activado por la Xunta el 7 de agosto continúa activo en una treintena de

