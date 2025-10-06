El BNG pedirá en el Parlamento gallego la transferencia a Galicia de los tres aeropuertos

Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este lunes que su formación pedirá el traspaso de los tres aeropuertos de Galicia (Santiago, Vigo y A Coruña) a través de una proposición de ley en el Parlamento gallego. Los nacionalistas, que han pedido el respaldo de los grupos para que esta iniciativa salga adelante, reaccionan así al recorte de vuelos anunciado por Ryanair para esta comunidad y después de que el Comité de Coordinación Aeroportuaria apenas avanzase en soluciones, más allá de la creación de un grupo de trabajo.

«Os nosos aeroportos non poden perder peso e a solución non pode ser estar permanentemente na queixa de que o fan mal desde Madrid; hai que apostar por un modelo descentralizado, como xa o fan os países do noso entorno», ha insistido la portavoz nacional.

La líder nacionalista ha defendido el interés estratégico que tienen los aeropuertos para esta comunidad frente al papel secundario que le otorga el Estado a la red aeroportuaria gallega y que penaliza a las terminales de Santiago, Vigo y a Coruña, que podrían mover hasta 3 millones más de pasajeros al año, según ha calculado. «Fronte a unha fórmula agotada como é o comité de coordinación, que dá un papel testemuñal á Xunta e aos concellos, o Bloque reclama altura de miras e ambición de país», ha subrayado Pontón.

El BNG sostiene que esta transferencia implica la titularidad de la gestión y de los bienes de dominio público con los que Aena cuenta en Galicia. Y recuerda que las tasas aeroportuarias podrían decidirse desde Galicia y determinar después desde aquí en qué invertir los beneficios, al igual que las decisiones relativas a la especialización de los aeródromos con un mapa de rutas consensuado para garantizar la competitividad de las tres terminales.