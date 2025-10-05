El PPdeG insta a PSOE y BNG a oponerse a la nueva Ley de Movilidad Sostenible

Paula Prado, secretaria general del PPdeG. XOÁN REY. | EFE

En su visita este domingo al municipio de Guitiriz, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, instó a los diputados en el Congreso de PSOE y BNG a oponerse a tramitar la nueva Ley de Movilidad Sostenible impulsada por el Gobierno. También exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que blinde por ley no desconectar a Galicia y cese en sus pretensiones de aislar a más de 130.000 gallegos del rural al eliminar paradas de autobús, horarios y frecuencias con esta iniciativa.

«O PSOE e o BNG teñen a oportunidade de apoiar estas emendas porque, do contrario, estarán a avalar que Sánchez siga desconectando Galicia», apuntó Prado y acusó al Gobierno de querer «condenar» al rural gallego a perder el transporte público, cuando todas las administraciones «traballan polo contrario». Los populares presentaron varias enmiendas para la votación de la ley el próximo miércoles, con el objetivo de «frenar este despropósito». De salir aprobada en el Congreso, esta medida afectaría gravemente a la movilidad en 22 concellos gallegos, siendo Guitiriz uno de las diez localidades más afectadas por los planes del Ejecutivo en la provincias de Lugo.

Sumado a esto, Prado reclamó que el Gobierno renuncie a imponer este mapa de forma unilateral y negocie de forma coordinada con las autonomías un nuevo modelo «realmente eficiente».