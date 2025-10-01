Besteiro viajará a Barcelona para reunirse con Illa y fortalecer los lazos con el PSC

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, viajará mañana a Barcelona para darle continuidad al grupo de trabajo entre el PSdeG y PSC, impulsado el pasado mes de julio por el líder gallego y por el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador IIla. Besteiro devuelve así la visita a Galicia del también presidente de la Generalitat, con el que mantendrá un encuentro.

La creación de este grupo de trabajo estableció un marco de colaboración permanente entre los socialistas gallegos y catalanes para compartir propuestas y experiencias en materia de vivienda, lengua, autogobierno, políticas sociales y desarrollo autonómico. Tal y como explicó el secretario xeral del PSdeG, servirá también para «pór en valor un modelo de país compartido».

El líder socialista aprovechará su estancia en la capital catalana para reunirse con representantes de diferentes entidades, tanto del campo empresarial como del social o el cultural. Dentro de la agenda hay también reuniones de trabajo relacionadas con temas centrales del programa político del PSdeG, como son la vivienda, la lengua, la emigración, el desarrollo del rural y el refuerzo de los servicios públicos.

José Ramón Gómez Besteiro dará el viernes el pregón de las fiestas de San Froilán, en Nou Barris, tras aceptar la invitación de la comunidad gallega en Barcelona, que organiza la celebración. Nou Barris es uno de los distritos que concentra mayor número de las cerca de 60.000 personas nacidas en Galicia que residen en la ciudad.