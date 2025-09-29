Pontón apuesta por impulsar las relaciones comerciales con China

Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha abogado este mediodía por potenciar las relaciones comerciales con China y abrir nuevas oportunidades a las empresas gallegas en este mercado. Así lo ha avanzado después del encuentro que mantuvo en Santiago con el embajador de la República Popular China, Yao Jing. La líder nacionalista valoró de manera muy positiva una reunión en la que trasladó a Jing la importancia estratégica que tienen para el Bloque las relaciones entre China y Galicia. Incide en que el país asiático representa un «gran mercado» en el que las empresas gallegas «poden e deben ampliar a súas posibilidades de negocio».

«Temos un tecido económico e empresarial que é moi competitivo, que está a ser un referente en moitos ámbitos e, polo tanto, sería importante que esta tamén sexa unha vía de colaboración coa República China», dijo la líder nacionalista.

Pontón recordó que Galicia mantiene una evolución débil en las exportaciones al país asiático, un déficit importante en la balanza comercial que, dijo, aumentó en los últimos años y que consideró preciso recortar. En el 2024, según los datos aportados por la portavoz del Bloque, Galicia exportó por valor de 218 millones de euros e importó por valor de 2.108 millones. Es decir, que las empresas gallegas compran a China diez veces más de lo que venden. Pontón también le trasladó desde el BNG al embajador chino el interés de Galicia en acoger inversiones de vanguardia y de futuro.

«Somos un país que ofrece grandes oportunidades para acoller proxectos que sexan sustentables, que aporten riqueza e xeración de emprego, e que teñan nesa sustentabilidade e no desenvolvemento tecnolóxico un dos seus piares», dijo