La DGT prepara una nueva prueba teórica que incluirá vídeos con casos prácticos
El nuevo modelo de examen no será viable hasta el 2026 por la falta de aulas adaptadas en algunas sedes, pero desde mañana los test preguntarán sobre las nuevas señales30 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A partir de mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) introducirá preguntas de las nuevas señales de tráfico en la prueba teórica. Esta modificación del reglamento general de circulación entró en vigor el pasado 1