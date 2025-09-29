La DGT prepara una nueva prueba teórica que incluirá vídeos con casos prácticos

Adrián Valiño / M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Alumnos realizando el examen teórico en la sede de la DGT en Ourense, en una imagen de archivo.
Alumnos realizando el examen teórico en la sede de la DGT en Ourense, en una imagen de archivo. DGT

El nuevo modelo de examen no será viable hasta el 2026 por la falta de aulas adaptadas en algunas sedes, pero desde mañana los test preguntarán sobre las nuevas señales

30 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

A partir de mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) introducirá preguntas de las nuevas señales de tráfico en la prueba teórica. Esta modificación del reglamento general de circulación entró en vigor el pasado 1

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 82% dto.
SOLO HOY 12€/año Sin permanencia Suscríbete