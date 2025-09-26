Negociación abierta para evaluar el rendimiento de 20.000 funcionarios

Mario Beramendi Álvarez
m. beramendi SANTIAGO / LA VOZ

Sandra Alonso

Xunta y sindicatos están pendientes de retomar el diálogo sobre el decreto que prevé beneficios y penalizaciones en función del desempeño del trabajador

27 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno gallego y los sindicatos con representación en la Administración autonómica acordaron el pasado mes de julio aplazar hasta septiembre las negociaciones sobre el nuevo decreto que regulará la carrera administrativa y la evolución

