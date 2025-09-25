Leopoldo Nogueira González, vecino de San Vicente de Leira: «Saímos pitando co lume, pero case todos puidemos volver»
Fue de los primeros beneficiarios de ayudas de la Xunta después del incendio de Larouco, que quemó la casa en la que vivía con su mujer y también la de sus padres, en la que residía su hermana.26 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Leopoldo Nogueira González nació en 1949 en San Vicente de Leira, en el concello ourensano de Vilamartín de Valdeorras. Vivió en la casa que habían comprado sus padres y, tras casarse, en la de su