La investigación previa reveló a la policía el lugar de la gran descarga de droga en A Pobra

Los 85 fardos recuperados al día siguiente de la descarga se ocultaron en un solar improvisado en Lesón; la investigación cree que el lugar elegido inicialmente era el galpón ubicado en una finca anexa.
Los todoterrenos para transportar fardos llegaron de O Salnés 20 días antes y se ocultaron; tres implicados en el alijo huyeron en un taxi a Cambados

26 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La Policía Nacional conocía con antelación la zona elegida para descargar los 3.500 kilos decomisados en A Pobra entre el 13 y el 14 de septiembre. La información situaba cerca de la playa de Cabío

