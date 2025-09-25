La investigación previa reveló a la policía el lugar de la gran descarga de droga en A Pobra

Los 85 fardos recuperados al día siguiente de la descarga se ocultaron en un solar improvisado en Lesón; la investigación cree que el lugar elegido inicialmente era el galpón ubicado en una finca anexa.

La Policía Nacional conocía con antelación la zona elegida para descargar los 3.500 kilos decomisados en A Pobra entre el 13 y el 14 de septiembre. La información situaba cerca de la playa de Cabío