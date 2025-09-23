Un portador de la pulsera antimaltrato en A Coruña: «Dormía con el móvil al que estaba conectada, pero me notificaba que me había alejado de él por la noche»

C. P. I. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Una de las más de 3.000 pulseras telemáticas instaladas en España.

Durante los siete meses que Suso portó el dispositivo, recibió decenas de notificaciones diarias por fallos técnicos y tuvo que recambiarlo hasta en cinco ocasiones

24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace casi un año que a Suso le retiraron, en octubre del 2024, la pulsera de control de cumplimiento de las prohibiciones de aproximación que debía portar como medida cautelar por un caso de acoso y revelación

