La nueva oficina de apoyo al profesorado en Galicia se creará por ley para otorgarle mayor protección

Lavandeira jr | EFE

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha anunciado este mediodía en el Parlamento gallego que la nueva oficina de apoyo al profesorado se creará por ley con el objetivo de darle el máximo rango normativo, de forma que se pueda ofrecer al personal docente una mayor protección y asesoramiento con este servicio. El conselleiro ha comparecido a petición propia para informar de las acciones de su departamento en materia de enseñanza en un curso, ha dicho, que ha arrancado con «gran normalildade». La nueva oficina se materializará este otoño a través de la modificación de la Lei de convivencia e participación da comunidade educativa, lo que se hará a través de la ley que acompaña a los presupuestos gallegos del 2026. Esta iniciativa, anunciada por Rueda el pasado verano, pretende informar, amparar y proteger a los docentes, tal y como ha explicado Román Rodríguez. El conselleiro ha recordado que este proyecto forma parte de la estrategia de la Xunta para reforzar la figura del profesor y su autoridad. «Os docentes son fundamentais neste ámbito, polo que queremos incidir no seu papel como autoridade pública e, ao mesmo tempo, garantir que eles mesmos non sexan vítimas de violencia, xa sexa física, verbal ou a través das redes sociais», explicó Román Rodríguez.

El conselleiro ha aprovechado su comparecencia para adelantar que Galicia demandará al Gobierno central la actualización de los temarios de las oposiciones para adecuarlos a los nuevos retos; y ha anunciado nuevas iniciativas para fomentar la lectura en los centros (con apoyo del profesorado experto), así como una liga de debate y oratoria en inglés. En el ámbito de la integración, la Xunta pondrá en marcha un programa para aquellos centros que cuentan con mayor porcentaje de estudiantes extranjeros.

En la línea de combatir el acoso escolar, Román Rodríguez también ha anunciado que en los próximos días se lanzará un programa de actividades extraescolares para otoño, centrado en la convivencia digital responsable y el empleo seguro de las tecnologías. Contará con 4.500 plazas para que las familias puedan beneficiarse de un modo gratuito.

Críticas de la oposición

El BNG ha aprovechado la comparecencia del conselleiro para responsabilizar directamente a la Xunta de lo sucedido en el ataque al edificio de Monforte de Lemos (sede que acogerá a menores migrantes) por alentar el discurso del odio, algo que Román Rodríguez, visiblemente molesto, ha definido como una «infamia». La diputada Cristina Fernández Davila cuestionó el relato de normalidad de la Xunta y puso el foco en que tanto docentes como alumnos «merecen» recuperar los derechos retirados desde la llegada del PP al Gobierno gallego en 2009, y advirtió de que la situación «é máis grave no caso de nenos e nenas con necesidades educativas de atención especial». La representante nacionalista criticó nuevamente las instrucciones de neutralidad ideológica trasladadas por la inspección educativa a los centros y que, a su modo de ver, constituyen un intento de aplicar la «censura» en los colegios e institutos gallegos.

Por su parte, el portavoz de educación del grupo socialista, Aitor Bouza, criticó este mediodía que el PP haga una «política educativa a porta pechada dende San Caetao», después de 16 años de gobierno siendo «incapaces de resolver» los problemas sistemáticos y reiterados que arrastra la educación pública. En su primera intervención como diputado, Bouza habló de un inicio de curso caótico y acusó al conselleiro de construir una política educativa en base a «criterios de recorte e de propaganda». El diputado criticó que con este panorama el conselleiro «non fale cos sindicatos, non escoite ás Anpas, non atenda ás reivindicacións do profesorado nin da comunidade educativa». Bouza hizo un repaso a los problemas en varios centros educativos y aseguró, en tono irónico, que esta es, evidentemente, la nueva normalidad.