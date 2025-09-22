Pontón responsabiliza a Rueda del ataque xenófobo en Monforte por importar a Galicia el discurso de odio y racista de Ayuso

Lavandeira jr | EFE

El ataque perpetrado contra la sede de Monforte que acogerá a menores migrantes ha abierto un nuevo frente de batalla entre el PP y el BNG, primera fuerza de la oposición. Su portavoz nacional, Ana Pontón, ha asegurado esta mañana en el Parlamento gallego que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene responsabilidad en lo ocurrido por haber importado a Galicia el discurso racista y de odio de Isabel Díaz Ayuso y de la extrema derecha madrileña. «Teño que pedirlle explicacións por alentar a insolidariedade, boicotear o programa de acollida e situar a estes nenos e nenas en guetos cuxa localización, por riba, publicita», ha lamentado la portavoz nacionalista.

Pontón insistió este lunes en que debe rectificar de inmediato su estrategia de confrontación y crispación y darle a los menores la protección integral a la que tienen derecho. El presidente de la Xunta, que condenó el ataque sufrido por la sede que acogerá a los menores, siempre ha sido crítico con los criterios de reparto del Gobierno central, pero ha defendido a la comunidad gallega como tierra solidaria y de acogida.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha lamentado que «o discurso de odio fomentado pola extrema dereita e asumido sen contemplacións pola dereita» esté llegando a Galicia hasta el punto de que se ataque «un edificio público polo simple feito de que alí vai haber menores migrantes».

Este discurso, ha insistido, se ve amplificado con decisiones que «non son acertadas», como la propuesta de la Xunta para crear «centros de concentración» para los menores migrantes. El socialista ha puesto en duda que Galicia, con 313 ayuntamientos, no sea capaz de dar un acogimiento adecuado a 244 menores no acompañados sin recurrir «a fómulas segregadoras e excluíntes».

Pleno del Parlamento

En su comparecencia este lunes, Pontón ha emplazado al Gobierno del PP a cambiar la ley, de forma que se proteja a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un pilar esencial en el modelo de dependencia en una comunidad muy envejecida. Una de ellas murió asesinada en O Porriño mientras ejercía su trabajo en un servicio público, tal y como recuerdan los nacionalistas. Esta será una de las cuestiones que el BNG llevará este miércoles en el Parlamento gallego en el turno de pregunta al jefe del Ejecutivo, Alfonso Rueda. «Lonxe de aumentar o seu financiamento, o Executivo galego recortou no que vai de ano 17 millóns de euros a partida que financia un servizo colapsado», denunció la portavoz nacional del Bloque. Pontón ha mantenido esta mañana en la Cámara gallega una reunión con la representación de las trabajadores del SAF.