Gobierno y Xunta abren los contactos para transferir nuevas competencias a Galicia
SANTIAGO
El viernes habrá una reunión inicial sobre permisos de trabajo y aeródromos, y San Caetano propondrá la gestión conjunta de las alertas meterológicas tras reforzar a MeteoGalicia con la ley del clima22 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El viernes, 26 de septiembre, representantes del Gobierno central y la Xunta mantendrán una reunión preliminar sobre el traspaso a Galicia de las competencias de gestión de los aeródromos que no sean de interés general y