Gobierno y Xunta abren los contactos para transferir nuevas competencias a Galicia

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Santiago, en el acto que oficializó el traspaso a Galicia de la gestión del litoral
El viernes habrá una reunión inicial sobre permisos de trabajo y aeródromos, y San Caetano propondrá la gestión conjunta de las alertas meterológicas tras reforzar a MeteoGalicia con la ley del clima

22 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El viernes, 26 de septiembre, representantes del Gobierno central y la Xunta mantendrán una reunión preliminar sobre el traspaso a Galicia de las competencias de gestión de los aeródromos que no sean de interés general y

