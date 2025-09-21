Gobierno y Xunta abren los contactos para transferir nuevas competencias a Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Santiago, en el acto que oficializó el traspaso a Galicia de la gestión del litoral SANDRA ALONSO

El viernes, 26 de septiembre, representantes del Gobierno central y la Xunta mantendrán una reunión preliminar sobre el traspaso a Galicia de las competencias de gestión de los aeródromos que no sean de interés general y