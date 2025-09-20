23 personas fallecieron en accidentes de tráfico en Galicia durante el verano

Accidente de tráfico en la A-52, que conecta Vigo con Ourense, el pasado mes de junio. Santi M. Amil

Los accidentes de tráfico en Galicia se cobraron este verano la vida de 23 personas. El dato se desprende del último balance de Urxencias Sanitarias de Galicia, que asistió a 1.847 personas entre el 27 de junio y el 31 de agosto. En concreto, según los datos de la Xunta recogidos por Europa Press, la Central de Coordinación del 061 recibió durante esos dos meses 1.852 llamadas en relación con siniestros en las carreteras gallegas.

Las llamadas de demanda por esta causa generaron 1.427 asistencias sanitarias para las que el 061 movilizó el helicóptero medicalizado en 16 ocasiones. Las ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado asistieron en 1.412 siniestros y los equipos sanitarios de Atención Primaria que completan la dotación de ambulancias prestaron asistencia en 131 accidentes.

Con todo, en 1.558 casos los heridos fueron trasladados a los centros sanitarios correspondientes, en 266 ocasiones se atendió en el propio lugar del incidente y 23 personas fallecieron en el punto donde se produjo el siniestro.

Más muertos en A Coruña

Por provincias, Pontevedra fue la que más siniestros registró con 594 accidentes de tráfico durante los desplazamientos de estas fechas, frente a los 511 de A Coruña, 168 de Ourense y 154 de Lugo.

En lo que va de año, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrado en Galicia un total de 63 siniestros mortales —cinco más que durante el mismo período del 2024— en los que han perdido la vida 66 personas. La mayor parte (28) fallecieron en la provincia de A Coruña; 18 perecieron en Lugo; y se registraron 11 muertes en Pontevedra y 9 en Ourense.