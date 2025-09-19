Besteiro reclama la gratuidad inmediata de la AP-9

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, afirmó hoy viernes que su partido quiere «a gratuidade inmediata [da AP-9]. Agora mesmo hai bonificacións do 75%, pero pode chegarse ao 100%. É posible, é xusto e é o que Galicia merece». El propio Besteiro lanzó durante la campaña de las elecciones autonómicas del 2024 el compromiso de gratuidad de la autopista, pero el Gobierno todavía no lo ha materializado.

El secretario general del PSdeG participó en la interparlamentaria socialista, a la que acudieron los representantes del partido en el Parlamento gallego, el Congreso y el Senado. Tras fotografiarse con cartulinas de colores con las que formaron la bandera palestina, Besteiro se comprometió a que su partido mantendrá Gaza en el centro de la política: «Imos estar en todas as mobilizacións, en Galicia e en España. A política pode cambiar as cousas, e imos facelo desde aquí, con compromiso firme contra esta masacre». Besteiro añadió que estamos ante «un xenocidio. Un crime masivo e indiscriminado», y advirtió al PP que «se non recoñecen o que está pasando, ou viven noutro planeta ou, peor, é que non lles importa o que pasa neste planeta». Su intención es que el Parlamento gallego condene «o xenocidio» y lo haga por «unanimidade». Para lo que han presentado una declaración institucional y solicitado un minuto de silencio.

Además, Besteiro afirmó que comienza un njuevo tiempo de movilizaciones en todo el país, en el que el partido reforzará su presencia en el territorio: «Galicia está en emerxencia. A sanidade pública está deteriorada, a vivenda é un drama para milleiros de familias, o galego retrocede, sufrimos unha emerxencia climática e unha emerxencia institucional fronte ao avance da ultradereita e o seguidismo do PP. Non imos mirar para outro lado».