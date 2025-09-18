Woman in a Legal World llega a Galicia para impulsar el liderazgo femenino en la justicia

La asociación sin ánimo de lucro Woman in a Legal World (WLW) presentó este jueves su capítulo Galicia, con el que busca visibilizar y promocionar el talento femenino en la Administración de Justicia de la comunidad. La sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogió la presentación de la iniciativa gallega de WLW. Su objetivo es generar una comunidad de mujeres profesionales del derecho con capacidad para transformar el entorno en que se desenvuelven, mediante una mayor visibilidad del talento femenino y la promoción de su incorporación en igualdad a los centros de decisión, según explicó la entidad.

Durante el acto, los participantes recordaron que las mujeres representan el 57 % de la carrera judicial, un porcentaje que sube hasta el 61 % en Galicia. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que también es abogada, ha agradecido la «declaración de intenciones para avanzar hacia un sistema legal más inclusivo». «El desequilibrio no se debe a la falta de talento, sino a barreras estructurales que siguen limitando el acceso de las mujeres», añadió. El presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, defendió que esta iniciativa «refuerza el liderazgo femenino y visibiliza el talento de las juristas». Citó también «el firme compromiso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con la igualdad real y efectiva», con ejemplos como el hecho de que tres de las cuatro audiencias están presididas por mujeres —la de A Coruña toma posesión este viernes—, aunque ha reconocido que queda «camino por recorrer».

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, demandó colaboración entre Administraciones, empresas y sociedad civil para lograr la completa eliminación de la brecha de género. Para él, el capítulo Galicia de la WLW sirve como inspiración para las múltiples iniciativas que desarrolla la Xunta en materia de igualdad. Antes de la presentación se celebró una mesa redonda sobre los retos de liderazgo para la mujer directiva en el mundo del derecho. Contó con las intervenciones de la directora jurídica del FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, Cayetana Lado Castro-Rial; y la directora de la Asesoría Jurídica de la Agencia EFE, María José Sánchez-Andrade; con la moderación de la responsable del capítulo Galicia de Woman in a Legal World, Carolina González Chas.