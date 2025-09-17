El Sergas publica la relación definitiva de varias listas de selección temporal de personal estatutario

Personal del Sergas, en imagen de archivo. M.MORALEJO

La dirección general de recursos humanos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha publicado este miércoles la relación definitiva de las listas de selección temporal del personal estatuario. En ellas, aparecen la orden de prelación y la puntuación obtenida por los aspirantes admitidos en el proceso de elaboración de nueve categorías: médico especialista de área de medicina del trabajo, facultativo especialista de área de psicología clínica, farmacéutico de atención primaria, fisioterapeuta, logopeda, odontólogo de atención primaria, terapeuta ocupacional, trabajador social y dietista-nutricionista.

Por categorías, fueron 18 los admitidos en médico especialista del área de medicina del trabajo; 178 en facultativo especialista de área de psicología clínica; 907 en farmacéutico de atención primaria; 1.786 en fisioterapeuta; 317 en logopeda; 409 en odontólogo de atención primaria; 503 en terapeuta ocupacional; 1.437 en trabajador social; y 318 en dietista-nutricionista.

En total, hubo 5.992 inscripciones y resultaron admitidos 5.873 aspirantes. Solo resultaron excluidas el 1,99 % de las solicitudes presentadas.

Las listas están publicadas en la página web del Servizo Galego de Saúde, en el apartado Empleo Público-Listados de personal estatutario. Entrarán en vigor a efectos de llamamientos el próximo 18 de septiembre.