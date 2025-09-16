Carles Ramió, experto en administración pública: «No tiene sentido convocar oposiciones con plazas para puestos ya obsoletos»

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

MARCOS MÍGUEZ

Este catedrático de la Pompeu Fabra alerta de que tenemos una Administración en riesgo de que «colapse» porque está diseñada para atender a 40 millones de personas cuando en España ya viven 49

16 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Figura entre los mayores expertos en administración pública de España y ha sido uno de los invitados estrella del congreso que el Consello de Contas celebra en A Coruña para conmemorar su 40 aniversario. Carles

