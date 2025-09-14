El Gobierno notifica 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a plataformas digitales para retirar sus anuncios

Turistas en Santiago, en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas que tienen que retirar los anuncios online de 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia. Según informa el Gobierno, estos son los alojamientos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo obtuvieron por no cumplir «con los requisitos legales», por lo que constan como revocados.

Esto significa que el Colegio de Registradores recibió la solicitud, pero esta contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y que no fue subsanada en un plazo oportuno. Ante esto, las plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que podrían estar comercializándose en varias de ellas a la vez.

Según los datos del Ministerio, la provincia gallega en la que más solicitudes fueron revocadas fue en la de Pontevedra (1.249); seguida de la de A Coruña (992); en la de Lugo (339); y en la de Ourense un total de 60. Galicia es la cuarta comunidad con más peticiones, precedida de Andalucía, Canarias y Cataluña.

Más en profundidad, los municipios gallegos con un mayor número de pisos turísticos ilegales son Vigo (227), Sanxenxo (196), A Coruña (140), Santiago (128) y Pontevedra (111). En el conjunto de España, desde que comenzó a funcionar el 1 de enero el registro único de alojamientos temporales, se ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 %) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3 %).

El Ministerio de Vivienda reitera que España ha sido el primer país de Europa en implementar el registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. Con estas políticas, explica, busca preservar la función social de la vivienda y combatir este tipo de alojamiento fraudulento, que expulsan «a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades», denuncia. El Ministerio de Consumo calculó en mayo que había al menos 9.647 viviendas turísticas «ilegales» en Galicia y señaló haber enviado un archivo digital a la Xunta con «todos los anuncios de viviendas turísticas detectados en Galicia».