Miles de estudiantes regresan este lunes a sus aulas: «Se levantaron a las siete de la mañana, ya listos para ir a clase»

Tras finalizar las vacaciones de verano, 302.843 alumnos, 4.000 menos que el año pasado, comienzan el nuevo curso escolar con disparidad de opiniones: «Es un sí y un no. Quiero ver a mis amigos, pero quiero seguir de vacaciones»

08 sep 2025 . Actualizado a las 12:15 h.

Es primera hora de la mañana y por toda Galicia ya se escuchan los pasos inquietos y el griterío de millares de jóvenes. A diferencia de los últimos meses, no se trata de algún madrugón

