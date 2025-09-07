El PSdeG reclama una mejora de las infraestructuras sanitarias y de la atención primaria

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán A. Soler

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este domingo desde Moaña una mejora de la atención primaria que «poña fin á emerxencia sanitaria» en Galicia. Precisamente, el municipio pontevedrés desde el que el líder de los socialistas gallegos ha hecho estas declaraciones lleva 200 semanas de movilizaciones para solicitar la vuelta del servicio de Urxencias.

Besteiro exclamó que «isto non é un feito illado que sucede en Moaña». Señaló que lo mismo sucede en Catoira, donde sus ciudadanos deben acudir al Hospital do Salnés, así como que en otros puntos de la geografía gallega, como Cangas, el servicio está sobrepasado. El socialista también ha recordado como A Cañiza llevan 21 semanas reivindicando servicios pediátricos y ha denunciado la falta de infraestructuras en O Hío. «En Ourense houbo 20 ambulatorios cerrados durante a vaga de lumes», ha concluido.

Además, ha denunciado cómo la falta de ambulatorios en Galicia está estrechamente vinculada a una constante derivación de los pacientes a consultas privadas. Algo que Besteiro ha cifrado en 2.000 millones de euros en el último decenio. «A sanidade pública non é un privilexio, senón un dereito», ha exclamado.

Por todo ello, el secretario xeral del PSdeG ha incidido en la necesidad de actuaciones para «evitar a saturación hospitalaria» y de mejoras en las infraestructuras sanitarias. Algo de los que ha culpado a las políticas desarrolladas por el PPdeG desde la Xunta. Así, ha defendido el modelo que presenta el PSdeG, que cuenta con un plan de choque destinado a la recuperación de la atención primaria.