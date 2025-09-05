La Xunta convoca ayudas para que desempleados con titulación universitaria puedan estudiar un máster

Fachada de la Facultade de Humanidades de la Universidade de Santiago. ALBERTO LÓPEZ

La Xunta ha anunciado este viernes la apertura de una nueva convocatoria de ayudas a titulados universitarios que se encuentra en situación de desempleo, con la finalidad de que puedan subvencionar sus estudios de máster. Su cuantía cubrirá el importe de las materias en las que el alumno se matricule por primera vez, hasta un máximo de 60 créditos, de una titulación oficial ofertada por el sistema universitario de Galicia para el presente curso.

Se podrán presentar solicitudes para recibir esta ayuda a partir de este sábado y hasta dentro de un mes, con el día 6 de octubre como fecha límite. Deberán entregarse obligatoriamente a través de medios electrónicos, cumplimentando el formulario normalizado que está disponible en la página web de la Xunta.

El acceso a esta bolsa es incompatible con la recepción de otras subvenciones concedidas para la misma finalidad, indiferentemente de que sean públicas o privadas. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la resolución que las rige, publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Es una bolsa de ayudas que lleva implantada desde el 2017, en el marco de la política de subvenciones de la Xunta al alumnado que tiene como objetivo «favorecer a calidade, a competencia, a igualdade de oportunidades e a excelencia no rendemento académico», tal y como explica la consellería de Educación a través de la publicación de la resolución que rige las bases de esta ayuda en el DOG. La actual convocatoria cuenta con un presupuesto total de 80.000 euros.