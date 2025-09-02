Convocan una huelga para el sector de cuidados por la presunta paralización sus convenios colectivos

Una de las manifestaciones del SAF tras la muerte de Teresa de Jesús Rodríguez. BASILIO BELLO

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha anunciado este martes la convocatoria de varias jornadas de huelga en las residencias privadas, los centros de día y el sector de ayuda en el hogar, como medida de demanda de nuevos protocolos de protección de los trabajadores del sector y convenios más justos. Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva de CIG Servizos, explicó que este paro voluntario, programado para los días 10, 11, 24 y 25 de este mes septiembre, nace de la paralización de sus convenios colectivos, «con unas patronales que no toman ninguna medida para llegar a un acuerdo digno».

La reclamación de nuevas medidas de seguridad en el sector comenzaron a raíz de la muerte de la trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) Teresa de Jesús González, presuntamente asesinada el 29 de julio a manos del marido de la mujer a la que asistía en su vivienda de O Porriño. Naya ha asegurado este martes que, en el caso de las residencias privadas, la retribución de los profesionales está por debajo del salario mínimo, pero que en el SAF sufren además «malas condiciones de seguridad y una sobrecarga de trabajo inmensa».

La mujer asesinada en O Porriño pidió cambiar de casa por acoso sexual la víspera del crimen J. Romero

«Lo que no puede ser es que en un sector tan importante haya unas condiciones de miseria. Más cuando estamos hablando de Galicia, con una de las poblaciones más envejecidas, y donde va a haber cada vez más necesidad de cuidados», ha reclamado Naya en declaraciones a la agencia Efe. La CIG reclama que los convenios se equiparen por lo menos a los del sector público y que se cree un protocolo ante posibles situaciones violentas.

Asimismo, la organización ha criticado a la Xunta y la Federación de Municipios y Provincias (Fegamp), las cuales «pasan absolutamente de todo, mostrando su insensibilidad e inoperancia en un sector tan importante», asegura Naya. El secretario de Negociación Colectiva ha afirmado que desde la CIG «llevamos tiempo pidiéndole una reunión», cuya respuesta, exclama, han sido «lágrimas de cocodrilo un día mientras que, al siguiente, su política sigue siendo la misma». La agrupación estima que hay unos 12.000 trabajadores afectados por esta situación de vulnerabilidad en el SAF, y otros 14.000 en residencias privadas y centros de día.