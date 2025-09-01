Acusan al Gobierno central de manipular el relato del pazo de Meirás y blanquear a los Franco

Pazo de Meirás, durante una de las visitas autorizadas al exterior. ANGEL MANSO

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha denunciado este lunes que el Gobierno manipula el relato sobre el pazo de Meirás para excluir el papel protagonista del activismo social gallego y blanquear el expolio de los Franco. El presidente de la CRMH, Carlos Babío, ha comparecido junto a representantes de 25 entidades gallegas para afear al Ejecutivo central la invitación recibida el pasado viernes por la tarde «con nocturnidad y alevosía» para un acto en el pazo de Meirás.

Según él, es el propio Estado quien se salta la Ley de Memoria Democrática, pues tenía 12 meses para resolver la solicitud de convertir del inmueble en Lugar de Memoria Democrática y este plazo acabó el pasado mes de junio, por lo que ahora busca que los colectivos memorialistas vayan «de palmeros» sin permitir que participen en el proceso —al haber caducado el procedimiento inicial y empezar ahora uno de oficio—. Los Lugares de Memoria Democrática son una figura recogida en la Ley de Memoria Democrática del 2022 y que promueve la publicidad y conocimiento de los mismos, con el objetivo de conformar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria democrática.

Demanda que esa declaración, anunciada por el Gobierno, se haga «con garantías de legalidad y transparencia» y que exista «un plan de uso público claro, centrado en la verdad histórica, la reparación de las víctimas y la divulgación del expolio franquista», con un pazo que sea «del pueblo gallego» y en el que se reconozca «el papel protagonista de la sociedad gallega» en su recuperación. «Hay una usurpación, un cambio de relato. Un sinfín de entidades que estamos excluidas del relato que la Secretaría de Estado pretende darle. Esto fue gracias al activismo social gallego y eso no lo puede olvidar el Estado», ha continuado.

Sobre la celebración 50 años de España en libertad ha opinado que en la práctica son «50 años de impunidad» y, de hecho, «que se cambie el relato incorporando una mal llamada transición modélica como un ejemplo de 50 años de modelo a seguir, en el caso de Meirás es absolutamente esperpéntico». Reclama «menos propaganda, más memoria, más verdad, más justicia y reparación».

Los Franco abrían el pazo de Meirás más que el Gobierno

Carlos Babío ha lamentado que el protocolo que rige en la actualidad sea «papel mojado», pues en la práctica «el Estado cerró a visita pública lo que era visitable con la familia Franco». «Con la pasividad y la complicidad de la Xunta sustituyó esa visita por una visita al jardín, a los exteriores, y ahora mismo es imposible hacer una reserva», ha agregado. Ha recordado que todavía hay «expolios pendientes de recuperar» en Meirás, donde la familia del dictador Francisco Franco hizo «caja» con cuestiones como la venta de un acuartelamiento de la Guardia Civil y todavía está en sus manos la casa das Cunchas, cuya propiedad no se ha reclamado. Por todos estos motivos, los colectivos memorialistas convocan una movilización frente al pazo de Meirás este martes mientras se desarrolla el acto del Gobierno, al que afea también que no actúe en A Coruña, que mantiene 14 elementos en su callejero con simbología franquista y no los modifica.