A prisión un hombre residente en Galicia detenido en Zamora con 55 kilogramos de cocaína en el maletero

Imagen de archivo de la Guardia Civil César Toimil

Una persona residente en Galicia ha ingresado en prisión después de que la Guardia Civil lo arrestase por portar 55 kilogramos de cocaína en el maletero de su vehículo. Se trata de un varón de 47 años que fue detenido en un control en el kilómetro 49 de la autovía A-52, a la altura de Rionegro del Puente, en Zamora. El varón era el único ocupante del vehículo y dio positivo en el test de drogas. Al revisar su medio de transporte, encontraron dos maletas que portaban dicha cantidad de estupefacientes.

Su procesamiento, así como la incautación de la droga, fue llevada a cabo por la Guardia Civil de Tráfico de Benavente y el varón fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria. Allí se decretó su ingreso provisional en prisión sin fianza. Sin embargo, el cuerpo policial no ha especificado el momento de su detención ni el lugar exacto de residencia.

Según han asegurado fuentes de la Guardia Civil a la agencia Efe, el alijo es uno de los mayores que se han intervenido en la provincia de Zamora. La cocaína estaba embalada en 47 paquetes dentro de las dos maletas.

La posesión de drogas por sí sola no constituye un delito, según el Código Penal, pero en casos con tal cantidad de estupefacientes, así como las circunstancias en las que fue hallado el alijo, se entiende que formaba parte de una actividad de tráfico de drogas. Este delito puede ser penado con hasta nueve años de prisión, y hasta 18 en caso de que se demuestre que el detenido pertenece a una organización criminal, según el Plan Nacional sobre Drogas del Gobierno.