Ignacio Iglesias Villanueva, árbitro de Primera División: «La expulsión de Vinicius fue una anécdota»
Tras más de una década en el fútbol profesional, no se cierra a volver como asesor de algún equipo: «Conocemos las reglas de juego y pueden sacarle partido»20 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A los mejores jugadores de fútbol los arbitró Ignacio Iglesias Villanueva (Pontedeume, 1975) durante casi una década, y todo por una ocurrencia de su padre a quien no quiso contradecir. A los 14 años lo