CaixaBank destina 40 millones de euros a los afectados por los incendios de Galicia

Los incendios provocaron pérdidas en instalaciones agrícola-ganaderas LAURA LEIRAS

La entidad financiera CaixaBank ha puesto en marcha un plan de apoyo a los afectados por los incendios forestales gallegos para el que destina 40 millones de euros. Se trata sobre todo de adelantar las indemnizaciones de las compañías aseguradoras por los daños ocasionados en vehículos o inmuebles, facilitando así a las facilitar a las familias y negocios un rápido acceso de las compensaciones.

La segunda línea de apoyo se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad. «En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles», aseguró Juan Pedro Badiola, director territorial norte de la entidad