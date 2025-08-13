Francis Lorenzo, actor: «No sé ni lo que tengo ni lo que gano»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Francis Lorenzo en Sanxenxo, el lugar al que vuelve cada verano para estar con su familia
Francis Lorenzo en Sanxenxo, el lugar al que vuelve cada verano para estar con su familia ADRIÁN BAÚLDE

Dice que le ofrecieron una obra de teatro que le apasionaba pero que rechazó porque se rodaba en verano y en Navidad: «Eso implica no ver a mi madre. Tiene 95 años, ni quiero ni puedo perdérmela»

14 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Existe un truco para pactar una cita inmediata con Francis Lorenzo (Pontevedra, 1960), uno de esos actores españoles que llevan décadas en el cine, la televisión y el teatro. No hay que pasar por mánager.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año La mejor oferta del verano Suscríbete