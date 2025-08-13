Francis Lorenzo, actor: «No sé ni lo que tengo ni lo que gano»
PONTEVEDRA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Dice que le ofrecieron una obra de teatro que le apasionaba pero que rechazó porque se rodaba en verano y en Navidad: «Eso implica no ver a mi madre. Tiene 95 años, ni quiero ni puedo perdérmela»14 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Existe un truco para pactar una cita inmediata con Francis Lorenzo (Pontevedra, 1960), uno de esos actores españoles que llevan décadas en el cine, la televisión y el teatro. No hay que pasar por mánager.