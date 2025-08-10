Luis Menor, presidente da Deputación de Ourense: «A esta provincia o que máis lle sobran son os enfrontamentos e a polarización»
OURENSE
O tamén responsable provincial do PPdeG avanza que Ourense «terá un gran balneario», e defende unha vía intermedia nas relacións con Jácome10 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A caída en desgraza do seu predecesor, José Manuel Baltar, abriulle o paso hai dous anos a Luis Menor Pérez (O Pereiro de Aguiar, 1964) ao liderado á fronte do PP e da Deputación ourensá.