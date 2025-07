El Gobierno reforma con más derechos y servicios la ley de dependencia

«Es la reforma social de mayor calado de esta legislatura». Así definía ayer Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que aprobó el Consejo de Ministros. Se trata de «dejar atrás la época de los recortes del PP» sobre la primera ley de dependencia y «sentar las bases de un sistema público y universal de bienestar, autonomía y cuidados».

La norma ya pasó una aprobación inicial que se completó con la aportación de la sociedad civil, especialmente colectivos vinculados a la dependencia y la discapacidad, como el Cermi o la ONCE.

Precisamente a la sociedad apeló varias veces el titular de la cartera social, ya que recordó que España vive «una profunda transformación cultural», especialmente desde la pandemia, que ha dado la espalda a «el macrosistema de plazas residenciales para apostar por el espacio propio, por mantenerse en el entorno más cercano y conocido.

Entre las mejoras que anuncia con la nueva ley, destacan: el servicio de teleasistencia para todas las personas con algún grado de dependencia que vivan en su hogar; la ampliación de la ayuda en casa para hacer trámites; el préstamo de productos de apoyo para ganar autonomía o el derecho a ser atendido en el hospital aunque se viva en una residencia, entre otros.

Sobre la financiación de la ley, apuntó que el esfuerzo realizado por el Gobierno central es histórico y lamentó que el dinero monopolice el debate. Aún así, explicó que en el 2024 el Gobierno de España destinó 3.478 millones de euros a las comunidades autónomas para la atención a la dependencia, y no solo eso: «España es el único país de la UE que ha destinado parte de los fondos de recuperación a la renovación y modernización de sistemas de atención a la dependencia. En el 2024 transferimos 808 millones de euros para la teleasistencia y la renovación más de 15.000 plazas residenciales por todo el país». A eso añadió los «230 millones de euros para las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales», que habían suspendido los recortes del PP. Para Bustinduy ha sido «un esfuerzo fiscal que no tiene precedentes».

Sobre la aportación estatal, el ministerio cifra en 5.400 millones de euros el recorte realizado por el Gobierno del PP y para compensarlo, desde el 2020 el Gobierno «ha incrementado en un 150?% las partidas».

Reconoció que el objetivo final es que el Estado aporte el 50 % de los costes de la dependencia (ahora apenas pasa del 25 % en el cómputo general) y señaló que, además del dinero, los cambios normativos también exigirán de las Administraciones una mayor transparencia para saber qué porcentaje de los costes soportan los usuarios.