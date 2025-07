En Galicia se presentaron 7.700 denuncias por violencia de género durante el 2024

Concentración contra la violencia de género, en una imagen de archivo en A Coruña MARCOS MÍGUEZ

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Antonio Barba, ha señalado este viernes que durante el 2024 se presentaron 7.700 denuncias por violencia de género en Galicia. Ello significa que de nuevo se ha superado el número total de denuncias anuales con respecto al dato del año anterior. Sucede al menos desde el 2008, según los datos del Instituto Galego de Estatística. Las denuncias han ido en aumento y A Coruña y Pontevedra recogen «practicamente o 75 % de todas as denuncias de violencia de xénero que se presentan en Galicia todos os anos», ha especificado Barba.

El alto cargo de la Consellería de Política Social ha añadido que durante el año pasado se concedieron 1.183 órdenes de protección a las víctimas —tras haber sido solicitadas 1.819 de ellas—, mientras que se produjeron 792 delitos de violencia sexual, un 3,5 % menos que en el 2023. Ha anunciado estos datos durante su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar el informe sobre la ley de violencia de género 2024, así como el de violencia sexual y de prestaciones periódicas, y ha calificado de «boa noticia» el descenso de las agresiones. Galicia se situó «como a cuarta comunidade con menos índice de violencia sexual de España», después de haber estado situada en el puesto quinto en el año anterior, como reconoció en declaraciones a la agencia Efe. Además, el año pasado se presentaron 5.270 consultas al 016, la mayoría desde zonas costeras.

PSdeG y BNG acusan a Barba de señalar a la víctima en el caso Villares

Por su parte, el PSdeG ha acusado a Antonio Barba de «avalar a estratexia de Rueda e o PP de sinalar á vítima da presunta agresión sexual por parte do exconselleiro do Mar», según ha recogido en un comunicado este viernes. La portavoz de Igualdade de los socialistas, Paloma Castro, trasladó, durante la comparecencia del alto cargo en Comisión, su «profunda decepción» por sus declaraciones sobre el comportamiento del exconselleiro, que recuerda que señaló como «intachable».

Castro ha acusado al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, de aprovechar «a súa condición de aforado para gañar tempo» durante cuatro meses y a Barba por su complicidad con la táctica del presidente de la Xunta de poner en valor al que fuera conselleiro, «escenificando un acto de apoio con desexo de pronta recuperación, coma se fora unha enfermidade». La portavoz socialista ha exclamado que de esta forma trasladan una «imaxe de protección ao presunto agresor e de falla de credibilidade da vítima».

«É unha metedura de pata total e un erro con consecuencias nefastas para o avance cara unha sociedade igualitaria. Tira pola borda tódolos actos institucionais, campañas ou fotos co lazo violeta», ha añadido Paloma Castro. A su vez, ha criticado que las mujeres «vivimos nun clima no que se nos cosifica e sexualiza por selo» y que, hasta el día de hoy, «seguimos sen ningunha mensaxe de autocrítica por parte de ningún membro do Goberno».

La diputada del BNG, Noa Presas, ha añadido que esta actuación por parte de la Xunta «envía unha mensaxe demoledora ás mulleres». También ha lamentado que el PP tumbase una propuesta de su partido en el último pleno, en el que reclamaba un apoyo expreso y legal a la denunciante. «Quedará para a vergoña da historia do Parlamento. Non están á altura do que lles demanda este país, as súas mulleres, ni os avances feministas», ha exclamado.

A mayores, la portavoz de Igualdade del PSdeG ha advertido que, pese al incremento del presupuesto destinado por la Xunta a las prestaciones periódicas de las víctimas de violencia de género, en los últimos 10 años fueron rechazadas el 22 % de las solicitudes de apoyo. También ha criticado que estas ayudas no garantizan una integración plena en el mercado laboral y la dificultad para acceder a ellas en las provincias menos pobladas. Con ello, animó a la Administración autonómica a ampliar la red de Centros de Información á Muller de Galicia, que ha destacado que solo cuenta con 84 dispositivos para un total de 313 concellos. «En moitos territorios hai mulleres que non poden optar a este recurso», ha reclamado.

Raquel Arias, del PPdeG, ha destacado que Alfonso Villares «tardou 24 horas en dimitir» desde que tuvo la comunicación del TSXG de su investigación y ha ironizado con que las diputadas de la oposición acudieran al Parlamento «convertidas en xuízas», mientras en el Gobierno central están saliendo a la luz las «corruptelas políticas, económicas e sexuais» de Cerdán, Ábalos y Koldo García. Arias también ha acusado al BNG de ser «cómplice necesario» de estos casos y de tener un «feminismo amnésico», por casos como el del miembro de su lista para las elecciones municipales de Coles, en Ourense, que había sido condenado por abusar sexualmente de una niña en 1994.