Facenda alega en contra de la ley de condonación de la deuda por contravenir aspectos constitucionales

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, en un pleno del Parlamento de Galicia. SANDRA ALONSO

La Xunta ha presentado el escrito de alegaciones contra el anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, impulsado por el Gobierno central y que prevé la condonación de 4.000 millones de deuda para Galicia.

Facenda sustenta su postura en diez puntos; la propuesta, según la Xunta, es contraria a los principios de lealtad institucional y coordinación de la ley orgánica en vigor; segundo, choca con el principio constitucional de igualdad; tercero, contraviene los principios de equidad, corresponsabilidad y autonomía financiera del marco legal vigente, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); cuarto, es contraria al principio de responsabilidad establecido en la normativa nacional y europea; quinto, choca con los principios de una buena gestión financiera e incentiva el incumplimiento fiscal.

Hay más puntos. El sexto, que la propuesta no resuelve los problemas estructurales de financiación del modelo: en el caso gallego, insuficientes recursos para atender la dispersión y el envejecimiento; en el séptimo, altera arbitrariamente la situación financiera de las comunidades; octavo, produce un deterioro financiero de Galicia, porque se mutualiza la deuda del resto y termina redistribuyéndola en todos los gallegos; noveno, la propuesta de Gobierno central, según Facenda, no incrementa la capacidad de gasto autonómico, porque el ahorro generado en intereses no puede destinarse a financiar servicios sociales fundamentales. Y, por último, décimo: la propuesta podría tener posibles implicaciones negativas para la calificación crediticia de España y no facilita el retorno al mercado de las comunidades autónomas más endeudadas.

Por tanto, para Facenda, la medida no solo es injusta en su aplicación, sino también «ineficaz respecto al objetivo declarado de reforzar la sostenibilidad financiera real de las autonomías ni de incentivar su responsabilidad presupuestaria». La Xunta insiste en su total desacuerdo, tanto en la forma como en el fondo, con la medida de asunción de parte de la deuda autonómica por el Estado, por ser jurídicamente reprobable al contravenir numerosos principios constitucionales y legales nacionales y europeos.

Corgos cree que es muy mal negocio para Galicia

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, recuerda que «la mutualización de deuda autonómica perjudica financieramente a Galicia y a los ciudadanos gallegos», que tendrán que asumir un sobrecoste neto de más de 600 millones de euros de deuda de otras comunidades, con sus correspondientes intereses, y, sin embargo, no se verá incrementada la capacidad de gasto de la Administración autonómica. Por el contario, según el conselleiro, hay un evidente riesgo de incumplimiento de la regla de gasto por parte de la Administración del Estado.