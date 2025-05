Estudiantes de cuatro colegios exigen en el Parlamento gallego que no se interrumpa su educación ante emergencias

1/4 XOAN A. SOLER 2/4 XOAN A. SOLER 3/4 XOAN A. SOLER 4/4 XOAN A. SOLER

Alumnos de cuatro colegios gallegos han acudido este viernes al Parlamento de Galicia para participar en un pleno infantil, en el que han puesto el foco en los casos de emergencia en espacios educativos. Han exigido «que se garantice le derecho fundamental de la educación y que no se pierda cuando haya una crisis». El acto se enmarca dentro de la Campaña Mundial por la Educación en Galicia y, en él, han participado estudiantes del Colexio San José de la Guía, de Vigo; del CPI Virxe da Cela, de Monfero, A Coruña; del CEIP Eusebio da Guarda, de A Coruña; y del Colexio San José, de Lugo.

Durante el pleno, Ángela Gallego Rodríguez e Iria Lois Fernández, del Colegio Plurilingüe San José de la Guía de Vigo, han expuesto que «los niños y las niñas no podemos ver interrumpida nuestra formación, ya que estaríamos interrumpiendo también nuestro futuro y nuestras oportunidades para la vida». Algunas de las demandas planteadas por los menores son que se desarrolle un plan alternativo en caso de emergencias, que se imparta formación en primeros auxilios, más simulacros —más allá de los de incendios— y «garantizar la cultura de la protección civil entre los miembros de la comunidad educativa».

Varios alumnos del colegio San José de Lugo han exigido «coordinación» en caso de emergencias y han animado a los centros educativos a «vincularse» con la salud física y mental. «Necesitamos cambios y coordinación porque la educación es lo primero, es lo esencial, no pedimos milagros», han señalado.

Otra de las demandas destacadas ha sido la relacionada con la brecha digital. Estudiantes del centro de Monfero han expuesto que «hay que solucionar la brecha digital porque no todas las familias cuentan con dispositivos adecuados y los padres no están formados». Debido a esta cuestión, consideran necesario que la Xunta oferte cursos de formación en competencias digitales. «Cuando en clase nos mandan investigar por Internet algún tema, sabemos que hay compañeros y compañeras que no lo pueden hacer. Creemos que se deberían dar subvenciones a estas familias, al igual que se dan becas para libros...», han reclamado.

Julio Abalde, en representación del PSdeG, ha abogado por «trabajar para que no se establezcan diferencias, no solo en situaciones de emergencia, sino siempre». Por su parte, la representante del BNG, María Cristina Fernández, ha indicado que la intención de su partido es tratar «todas aquellas iniciativas que a los estudiantes les parecen interesantes y que les preocupan». El PPdeG, a través de su representante, Cecilia Vázquez, ha asegurado que «trasladará a la Xunta sus propuestas».