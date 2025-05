La Xunta vuelve a reclamar al Gobierno que aborde la financiación del sistema de dependencia

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha vuelto a solicitar que el Gobierno central aborde cuanto antes la financiación estructural de la dependencia y que aporte el 50 % de la financiación exigida por ley.

La reclamación la puso sobre la mesa en la reunión de trabajo que mantuvo esta semana con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. En el encuentro, Fabiola García destacó que «sen abordar o financiamento non é posible un avance real no sistema de atención á dependencia».

En un comunicado publicado este domingo, la Xunta explica que las aportaciones al sistema de atención a la dependencia por parte del Gobierno se redujeron al pasar del 40 % en el 2023 al 34,9 % en el 2024. Debido a este recorte, la conselleira de Política Social cifró en 2.500 millones de euros la deuda acumulada con Galicia en esta materia.

La conselleira también solicitó «o incremento dos importes mínimos e o aumento da achega do nivel acordado para continuar impulsando melloras no sistema de dependencia».Y defendió que el envejecimiento de la población y la dispersión tengan un mayor peso en los criterios generales de financiación.

En este sentido, Fabiola García demandó al Ejecutivo central «que teña en conta as comunidades e os concellos, aos que na modificación da Lei de Dependencia incrementa as cargas pero sen achegar financiamento». Y pidió al Gobierno que no cometa con la ley ELA «o mesmo erro que coa dependencia». «Non se poden recoñecer dereitos se isto non vai acompañado de fondos», sentenció.