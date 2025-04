El PP denuncia un «boicot y aldraxe» del Gobierno contra Galicia por impedir el debate sobre el traspaso de la AP-9 al posponerlo 44 veces

El diputado popular gallego y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, Celso Delgado

La disposición del Gobierno central a debatir con la Xunta sobre la transferencia de la titularidad de la AP-9, como aseguró en su último viaje a Galicia el ministro de Política Territorial, no se refleja de manera alguna todavía en la tramitación de dicha petición en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara Baja volvió a ampliar hoy el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley de transferencia de la autopista puesta en marcha de manera unánime por iniciativa del Parlamento de Galicia, alcanzándose las 29 prórrogas en la presente legislatura, que se suman a las 15 acumuladas en la anterior, sumando un total de 44 aplazamientos.

«Os deputados do PPdeG no Congreso seguimos denunciando o persistente boicot do Goberno de Pedro Sánchez ás iniciativas unánimes do Parlamento de Galicia», reaccionó tras la activación de la nueva prórroga hasta el 30 de abril Celso Delgado, diputado que advierte que seguirá saliendo al paso de todos los nuevos aplazamientos que se acuerden sobre dicho asunto. «Un Congreso dos Deputados totalmente dominado polo Executivo de Pedro Sánchez nin convoca un debate sobre o estado da nación, nin presenta proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado, e tampouco admite que se poidan tramitar iniciativas democráticas que veñen de parlamentos tan importantes como o Parlamento de Galicia e subscritas por unanimidade», reaccionó Delgado.

El Congreso atasca con más de 1.200 prórrogas la resolución de asuntos claves para Galicia carlos punzón

«É indignante que un trámite que foi acordado despois da toma de consideración desta proposición pola vía de urxencia leve esta cantidade de prórrogas que impiden que esta iniciativa pase xustamente á comisión de Transportes para ser obxecto de debate e de acordo, que é o que nós perseguimos», indica el diputado popular. «Rexeitamos este boicot, denunciamos que é inxustificable e seguiremos insistindo ata que remate este infame agravio e aldraxe a Galicia» concluye.