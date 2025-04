Denuncian la irregularidad del nombramiento de la presidenta del Colegio de Higienistas Dentales

cesar toimil

Un grupo de colegiados ha presentado varios recursos y se ha dirigido incluso a la valedora do pobo contra la elección de la presidenta del Colegio de Higienistas Dentales de Galicia. Aseguran que su nombramiento incumple los estatutos, puesto que la presidenta no ejerce actualmente como higienista, sino como odontóloga. «Todos los acuerdos que está tomando carecen de validez. Es como si el colegio de médicos lo lleva una enfermera o como si el colegio de enfermería lo lleva un médico», argumentan.

Explican que «ella iba de vicepresidenta en la candidatura, pero dimitieron tres personas», entre ellas la que la encabezaba. Desde entonces, añaden, se hicieron unas elecciones parciales para sustituir a esos cargos, un acuerdo que consideran nulo de pleno derecho. Este colectivo reclama que se celebren unas nuevas elecciones generales. Sienten, dicen sus portavoces, que «el colectivo está desamparado»: «Todo el mundo dice que tenemos razón, pero nuestros abogados tenemos que pagarlos nosotros. Si vamos a juicio tardará dos años y habrá que hacer otras elecciones».

Por su parte, la presidenta, Carolina Barrero, asegura que su situación «es la misma desde hace doce años», y que todo este tiempo ha sido directiva del colegio. «Yo ejerzo una parte de la higiene bucodental, doy cursos para higienistas», argumenta. «En junio, la antigua presidenta renuncia y les dije que me iría cuando estuviese todo bien, pero no así. A raíz de ahí, treinta colegiados, veinte después y ahora diez están dinamitando la acción del colegio», expone.

«En la última asamblea dije que en abril entregaría la auditoría», sostiene, y aclara que «la convocatoria de elecciones la tendrá que decidir la junta directiva». «Yo he dicho que me voy posiblemente a finales de este mes, porque ya he dejado todo bien», afirma, para concluir que «el colegio funciona perfectamente».