El Parlamento gallego vuelve a pedir la gratuidad de los peajes en las autopistas AP-9 y AP-53

MONICA IRAGO

El Parlamento gallego acordó por unanimidad reclamar al Gobierno central la transferencia de la AP-9 y la gratuidad de los peajes tanto en esta autopista como en la AP-53. La iniciativa, defendida por el PPdeG y aprobada en comisión parlamentaria, insta a la Xunta a exigir al Ejecutivo estatal que «impulse todas as iniciativas políticas e executivas que sexan precisas para culminar o proceso de transferencia».

El diputado del PPdeG Roberto Rodríguez criticó los continuos aplazamientos en la tramitación de la proposición de ley gallega en el Congreso, que ya acumula 35 prórrogas. «A día de hoxe, non hai dueto máis afinado que o que compón o Goberno do Estado coa concesionaria da AP-9. Non desafinan nin unha soa nota», afirmó, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «boicotear» la petición de Galicia.

Desde la oposición, tanto el BNG como el PSdeG recordaron que fue el Gobierno de José María Aznar quien en el año 2000 prorrogó la concesión de la AP-9 hasta 2048. El socialista Carlos López Font acusó al PP de actuar con «hipocresía» y de «olvidar» su pasado. «Os valentes de hoxe eran os covardes de onte», reprochó, señalando que durante los mandatos de Mariano Rajoy no tomaron «nin unha soa medida favorable ao interese público».

El diputado del BNG Luís Bará consideró que el PP «non ten ningunha lexitimidade nin autoridade para dar leccións sobre a AP-9» tras sus años de gobierno. «Como se atreven a vir falar disto?», se preguntó, recordando que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoo en Galicia «asumiu» que no habría transferencia. Además, señaló que su partido logró «descontos históricos» en los peajes gracias a su acuerdo de investidura con el PSOE.

Pese a las críticas, la iniciativa salió adelante con el respaldo de todos los grupos. Además, en la misma sesión, se aprobó otra propuesta del BNG para instar a la Xunta a «terminar canto antes» la senda peatonal Vilaúde-O Reirado, entre los concellos lucenses de Alfoz y O Valadouro.