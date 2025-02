El PPdeG denuncia que Pedro Sánchez «prima as prioridades do independentismo catalán» frente a la transferencia de la AP-9 a Galicia

El diputado popular gallego y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, Celso Delgado

Los diputados del Partido Popular de Galicia en el Congreso han acusado este martes a Pedro Sánchez de «estar máis preocupado por aferrarse á cadeira da Moncloa» a costa de ceder ante el independentismo catalán que por «cumprir coa demanda unánime do pobo galego» para la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la comunidad.

Lo hacen después de que la Mesa del Congreso de los Diputados acordase la 18.º prórroga en el plazo de presentación de enmiendas a la proposición no de ley relativa a esta cuestión y cuya toma en consideración por el procedimiento de urgencia fue aplazado en el mes de junio del año pasado. «Unha nova prórroga que fai que os adiamentos na tramitación desta iniciativa ascenden aos 33 desde a chegada de Sánchez á Moncloa», denuncian.

Los populares gallegos insisten en que, al tiempo que se paraliza el proceso para transferir la AP-9, el Gobierno de Sánchez «non ten problemas para someterse ás humillantes chantaxes do independentismo catalán». Argumentan que la Mesa del Congreso volvió a decir este martes no a Galicia pero sí admitió a trámite una proposición no de ley de Junts instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

Desde el PPdeG, que hablan de boicot por parte del Gobierno de Sánchez, consideran esta nueva prórroga «lamentable». «Primeiro foron adiando o prazo de presentación de emendas ata chegar a 15 prórrogas, logo boicotearon a súa tramitación na ponencia e finalmente a disolución das Cortes Xerais impediu que saíse adiante», explican.

El diputado gallego y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, Celso Delgado, está convencido de que «o PSOE, coa conivencia do socialismo galego, está favorecendo unha prórroga indefinida dos prazos» para que tampoco en esta legislatura se haga efectiva la transferencia a Galicia de la titularidad y gestión de la AP-9.

«Non imos aceptar esa nova aldraxe a Galicia e non estamos dispostos a consentir que o Goberno de Sánchez, coa submisión do socialismo galego e o apoio do BNG, impida que se poida debater no Congreso unha iniciativa que foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia», afirma Delgado.