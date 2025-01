La Voz impulsa un foro para debatir el futuro del medio rural

Pedro Puente Hoyos | EFE

La Voz de Galicia impulsará, con la colaboración de las fundaciones Juana de Vega y Eduardo Pondal, un ciclo de conferencias que tiene como objetivo situar al medio rural en el centro del debate. Castigado por la despoblación y la falta de oportunidades, garantizar un futuro mejor para sus habitantes se ha convertido en un reto inaplazable para los gobiernos. El foro contará con la participación de expresidentes de comunidades autónomas como el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ybarra (febrero) o el gallego Emilio Pérez Touriño (marzo), y también personalidades con una estrecha vinculación a entornos rurales que por razones personales o profesionales hayan tenido una importante relación con esas zonas.

En cada encuentro, los invitados presentarán su historia particular, compartirán su visión sobre el momento que atraviesa el rural y detallarán lo más destacado de su paso por la política regional. ¿Qué medidas tomaron cuando eran presidentes? ¿Cambiarían algo? ¿Qué propondrían a los dirigentes actuales?, serán algunas de las cuestiones.

El objetivo del ciclo es que cada uno de los participantes, desde su conocimiento y experiencia, contribuya a fomentar una nueva dinámica que permita el resurgimiento y la revitalización de los entornos rurales. Las conferencias se programarán, a lo largo del primer semestre en distintas localidades de Galicia. El formato será el mismo en todas ellas: conferencia y coloquio con el protagonista y una representación local.

Este ciclo arrancará el próximo 29 de enero, miércoles, con el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla. Estará en As Pontes para ofrecer una ponencia que comenzará a las 19.00 horas en el auditorio municipal Alovi. La entrada será libre hasta completar aforo. Además, Revilla aprovechará su presencia en As Pontes para presentar su libro Por qué pasa lo que pasa, obra en la que comparte con los lectores sus reflexiones más personales sobre las preguntas que están en la calle a diario sobre la política. Al coloquio posterior se sumarán Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente de la Deputación de A Coruña; y José María López Ferro, presidente de la Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado.