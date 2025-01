El BNG propone reformar el Estatuto para incluir el concierto económico y darle a Galicia la llave de su dinero

XOAN A. SOLER

La portavoz nacional, Ana Pontón, aprovechó el primer Consello Nacional tras la XVIII asamblea para anunciar una de las propuestas más ambiciosas del BNG para este 2025: reformar el Estatuto de Autonomía para incluir el concierto económico y permitir que Galicia tenga la llave de su dinero, como ya tiene el País Vasco y Navarra, y como ya negocia Cataluña.

El BNG lanza esta iniciativa, explicó Pontón, consciente de que el debate del modelo de financiación es uno de los grandes asuntos que está sobre el tablero político y, sobre todo, con el objetivo de evitar que Galicia quede atrás por la sumisión del gobierno de Rueda al PP de Madrid, que incluso le leva a rechazar la quita de la deuda negociada por el BNG en el acuerdo de investidura pese a que supondría un ahorro de miles de millones.

«Estamos ante un debate clave, pero Rueda pon os intereses do PP de Madrid por diante de Galiza, antepón a estratexia partidista de Ayuso e de Feijoo ós intereses deste país», denunció Pontón, para quien esa «deslealdade» del jefe del Ejecutivo «explica que defenda, con meros retoques, un modelo de financiamento inxusto que nos deixa un déficit de 13.975 millóns de euros segundo os datos do Consello de Contas; e explica que lle negue a Galiza a chave dos seus cartos como xa ten Euskadi e Navarra e como moi pronto vai ter Cataluña».

«O PP quere condenarnos a ter un sistema de financiamento que nos discrimina e non o imos permitir, non lle imos permitir que deixe quedar a este país atrás», destacó Pontón, tras avanzar la propuesta del BNG de reformar el Estatuto. La intención es empezar los trabajos cuanto antes a través de un grupo de personas expertas que redactarán una propuesta para darle a Galicia el control del 100 % de sus recursos, dice la formación.

«Un goberno leal a Galiza estaría intentando levar ao máximo o autogoberno fiscal e financeiro para mellorar a vida dos galegos e das galegas e ese é o obxectivo desta proposta do BNG de reforma do Estatuto, para permitir que teñamos un concerto económico que nos aporte máis recursos para mellorar a sanidade, a educación ou a dependencia», explicó la líder nacionalista.

Para el BNG es urgente superar el actual modelo centralista que le permite al Estado hacer caja con Galicia, de hecho, solo en el último ejercicio liquidado la diferencia entre recaudación y retorno superó los 5.000 millones, «é a factura do centralismo que o goberno de Rueda defende e abraza», criticó.

Darle a Galicia la financiación que se merece será una de las prioridades políticas del BNG en este 2025, pero la portavoz nacional también hizo referencia a otras urgencias que afrontar «para defender Galiza do goberno máis desleal da historia».

Empezando por la vivienda, misión imposible para miles de gallegos y gallegas. «É urxente que a vivenda volva ser un dereito das persoas para desenvolver dignamente as súas vidas», explicó Pontón, quien esta misma semana presentó las tres líneas de actuación del BNG en esta materia: aumentar el parque de vivienda protegida con esa cualificación a perpetuidad; intervenir en el mercado para limitar precios y una red social que evite que ninguna persona quede en la calle.

También entre las prioridades del BNG, está la defensa de los servicios públicos; frenar la bomba ambiental de Altri, y parar el expolio eólico, apostando por la energía eólica pero con una planificación a favor de este país y de su gente, «en función dos intereses das familias, da clase traballadora, das pequenas e medianas empresas», alegó.

Igualmente entre las urgencias del trabajo político del BNG está revertir la crítica situación del gallego, y para eso hay que actuar de inmediato, «non dentro de quince meses», destacó. «Non imos deixar que se lles roube ás futuras xeracións o seu dereito a coñecer e a súa liberdade a vivir na nosa lingua», aseguró.

Tres anos para liderar o País

En este primer Consello Nacional tras a XVIII Asemblea nacional, Pontón destacó que el BNG está en su mejor momento para lograr el objetivo que marcó la militancia en la cita de diciembre: liderar Galicia, y que en ese camino el Bloque mantendrá una política de ideas y proyectos y seguirá hablándole a la mayoría social.

«Gobernar para frear a destrución que o PP está a provocar, gobernar desde a confianza e desde o orgullo de saber que somos un gran país», proclamó, recalcando que quedan tres años por delante para lograr ese gran reto. Tres años para seguir fortaleciendo la organización y ensanchando la base social y electoral; para seguir avanzando en los concellos y sumar más villas y ciudades con gobiernos municipales del BNG y para seguir trabajando con las manos libres «fronte a un goberno do PP desleal co País, entregado ao centralismo madrileño e ás multinacionais».

«Se queremos poñer en marcha as grandes transformacións que o noso país precisa, non hai tarefa máis urxente que acabar co réxime absolutista do Partido Popular e conseguir que o nacionalismo galego lidere un goberno da Xunta leal aos galegos e galegas», concluyó.