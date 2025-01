Galicia se sitúa como la comunidad con más crecimiento en PIB per cápita

Miguel Corgos, en el Parlamento el día de la presentación de los presupuestos. XOAN A. SOLER

Galicia es la comunidad del Estado que presenta una mejor evolución del producto interior bruto (PIB) per cápita en los últimos tres lustros. Según los últimos datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 2009 y el 2023, el crecimiento en esta autonomía fue del 41%, frente al 33,8% de la media española. Así lo ha revelado esta mañana en Santiago el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien ha atribuido a la estabilidad presupuestaria de estos años un papel determinante para empujar el crecimiento económico de la comunidad. «Non é mérito en exclusiva do Goberno da Xunta, senón tamén de todos os galegos», ha insistido. Solo hay nueve comunidades que presentan un crecimiento superior a la media es ese período. Además de Galicia, que lidera el ránking, están Extremadura, Castilla y León, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco y Madrid.

Preguntado en qué medida este liderazgo de Galicia se explica por un comportamiento negativo en términos demográficos (al ser menos habitantes tocamos a más), Miguel Corgos ha advertido que hay que tener el cuenta la variable poblacional (numerador y denominador), pero ha explicado, como factor positivo, que también la economía gallega es capaz de producir más con menos trabajadores.

Según los datos presentados por el titular de Facenda, en términos de convergencia, desde el año 2009, Galicia ha logrado reducir la brecha en 4,7 puntos con respecto a la media de España, hasta llegar al 92,5 % en el 2023, tal y como refleja la Contabilidad Regional del INE. «A evolución é coherente co obxectivo do plan estratéxico de converxer ata o 98% no 2030; en termos de renda dispoñible dos fogares, acadamos 4,5 puntos de converxencia con España, o que permitiu gañar 556 euros por fogar, unha evolución que é coherente coas previsións contidas no Plan Estratéxico de Galicia de acadar o nivel medio nacional no ano 2030», explicó el conselleiro de Facenda.

En su comparecencia, Miguel Corgos ha destacado el hecho de que los presupuestos gallegos ya estén vigor, de forma que se puedan beneficiar los ciudadanos y las empresas de las nuevas medidas fiscales incluidas, a diferencia de lo que sucede en el Estado, sin cuentas por segundo año consecutivo. «Isto é importante remarcalo porque se van repetir as entregas a conta prorrogadas, sen actualizar, o que xa tivo para nós un custe en xuros de dez millóns de euros», lamentó el conselleiro.

Financiación autonómica

En relación con el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (que reúne a las comunidades y al Gobierno central ) previsto para enero (aún sin fecha), Miguel Corgos ha reiterado que Galicia mantendrá la misma postura que se incluye en la carta que ya le envió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: la revisión del sistema en una negociación multilateral. Un modelo que, según los cálculos de la Administración gallega, no pondera como debería las variables de dispersión poblacional y envejecimiento, que disparan el gasto en la prestación de servicios básicos, especialmente los relacionados con la sanidad y los servicios sociales. Esto supone, según Facenda, una infrafinanciación de 500 millones de euros anuales. Corgos ha insistido en que este asunto es mucho más prioritario que la condonación de la deuda, porque supondría penalizar a las comunidades que cumplieron con sus deberes en materia de equilibrio presupuestario.