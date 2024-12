Santalices reclama en la ofrenda al Apóstol una financiación autonómica sin discriminaciones

Sandra Alonso

El presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, ha apelado esta mañana a construir una sociedad en la que todas las personas, con independencia del territorio en el que vivan, tengan garantizado el acceso a idénticos servicios públicos. Esta ha sido una de sus principales peticiones en su papel como delegado regio en la ofrenda al Apóstol, una ceremonia en la que, cada final de año, se conmemora la traslación de los restos del discípulo de Jesús desde Palestina a Santiago de Compostela. «Garantir un sistema de financiamento equilibrado e non desicriminatorio, no que se priorice as persoas por riba dos territorios, constitúe unha obriga legal, pero tamén un deber moral que a todos nos compete», ha insisto el delegado regio, que no ha nombrado en ningún momento al Gobierno central ni a las tensiones abiertas con Cataluña.

En su discurso, el presidente de la Cámara se ha referido también a otro de los asuntos de mayor preocupación social, el de la accesibilidad a la vivienda. Santalices ha recordado que no debe «esquecerse a necesidade de facer efectivo este dereito constitucional» y de sumar esfuerzos para dinamizar una oferta que facilite el acceso, «especialmente dos máis xóvenes». Un reto, para el presidente del Parlamento gallego, que debe figurar en un lugar preferente de las agendas públicas.

Las tecnologías

Los nuevos avances, en especial la inteligencia artificial, también han merecido la atención del delegado regio, que ha reclamado un uso ético y protección para los sectores más vulnerables, los jóvenes y los más mayores, que son la base y la cúspide de la pirámide demográfica. En su lista de peticiones al Apóstol, ya en castellano, Santalices ha recordado que las tecnologías de la información y la comunicación, que se traducen en nuevas oportunidades, presentan también enormes desafíos que requieren respuestas audaces. Algo, a su juicio, prioritario «cuando el uso excesivo de dispositivos amenaza la salud mental de los niños y jóvenes» y «cuando algunas redes sociales contribuyen a la difusión de noticias falsas».

Santalices, que ha pedido paz en un mundo en creciente tensión y que se erradique en los hogares la lacra de la violencia de género, ha tenido unas palabras de recuerdo para las víctimas de las inundaciones de Valencia y de agradecimiento para todos los voluntarios y equipos de emergencia que trabajaron sin descanso para socorrer a las víctimas.

Los más necesitados

El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, ha pedido este lunes, también durante la homilía del acto de Traslación de los restos del Apóstol, que los fieles «alcen la voz sin miedo en defensa de quien está sufriendo», al tiempo que ha instado a «no perder la sensibilidad evangélica» en la «necesaria acogida e integración de las personas migradas». «Es inaceptable utilizar a los migrantes o refugiados como arma política, cuando ya acumulan dolor por el desarraigo y el abuso de las mafias», dijo.

Monseñor Prieto ha recordado en su homilía a aquellos que sufren injusticias, guerras, violencia, trata de personas o «falta de un trabajo digno y seguro» y ha instado a acoger «desde la legalidad y la fraternidad» a refugiados y migrantes. Al igual que el delegado regio, también tuvo palabras de recuerdo para los damnificados por la Dana que «hace dos meses arrasó tantos pueblos y tantas vidas», para las «dificultades de acceso a la vivienda» que tienen jóvenes y familias y para las «heridas que provocan las adiciones, que tanto esclavizan la libertad y la dignidad de las personas». Prieto pidió la intercesión del Apóstol para eliminar la violencia contra niños y mujeres y las guerras, que «arrasan con la verdad, la justicia y la vida».