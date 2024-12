El 061 pide extremar la precaución en los desplazamientos por las fiestas

Imagen de archivo de una ambulancia del 061 061

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha reiterado su petición a peatones y conductores de que extremen las precauciones durante las fiestas de Navidad.

La entidad, dependiente de la Consellería de Sanidade, recordó que el año pasado entre el 24 de diciembre y el 6 de enero se recibieron 319 llamadas por accidentes de circulación. Fue necesario hacer 252 asistencias en las que se atendió a 330 personas, casi el 30 % de los atendidos tenía entre 20 y 34 años.

La mayoría de los accidentes se registró en la provincia de A Coruña (105), seguida de Pontevedra (93), Lugo (28) y Ourense (26).

Para atender a los accidentados se movilizaron 292 recursos sanitarios. Fue necesario enviar ambulancias con soporte vital avanzado a 32 sucesos y en otras tres ocasiones intervino un helicóptero medicalizado. Las ambulancias con soporte vital básico fueron a 239 siniestros. En total se trasladó al hospital a 249 personas. Otras 72 fueron atendidas en el lugar del accidente y nueve murieron en el punto.

El 061 recordó además que en el caso de auxiliar a accidentados, además de avisar al 061 con datos lo más precisos posibles, hay que actuar con prudencia. Es necesario «aparcar o coche nun sitio seguro, afastado do accidente e prender as luces de emerxencia. Deberase poñer roupa rechamante, pero nunca escura. Ademais, sinalizarase o accidente antes e despois do lugar no que ocorreu».