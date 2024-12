Crónica Jacobea: Dos buenas noticias para el Camino y una amenaza en 2025

El Camino de Santiago a su paso por Tui M.MORALEJO

En el año que acaba se han disparado los números de peregrinos y de negocios, y urbi et orbi se oye esa palabra que tanto gusta en instancias políticas (autonómicas, provinciales y locales): récord. También se han batido récords en los intentos de adulterar los Caminos de Santiago pretendiendo no solo falsear la historia sino engañar a propios y extraños. La última idea, y desde luego descabellada, es la llamada Volta de Gloria Rutas Xacobeas na Costa Sostible, un intento de unir Cee con Muros y luego, si hay suerte y la Xunta no se decide de una vez por todas a dar un puñetazo en la mesa, como se reconozca el camino entre Muros/Porto de Son y el Obradoiro vía Compostela, ya está conseguido el objetivo. Lo de menos es el futuro.

La degradación de las rutas jacobeas resultó evidente a lo largo del 2024. No las que están, que con excepciones funcionan entre bien y muy bien, ni tampoco por culpa ni de la Xunta ni de la gran mayoría de los alcaldes de los municipios que las cruzan. Y eso quiere decir que las rutas han mostrado su enorme poder de atracción, fijan población, mueven la economía y satisfacen a quienes viven en los municipios jacobeos y a quienes los recorren. Pero la amenaza de convertir toda Galicia en una interminable fila de peregrinos está condenada al fracaso. O por decirlo más claramente, es pegarse un tiro en el pie. Y por una razón muy sencilla: si todo es Camino, nada es Camino.

Actividad exterior

El año termina también con dos buenas noticias de este mismo mes. Una es el programa que presentó la asociación danesa Santiagopilgrimme para el 2025. Ella sola ha señalizado más de novecientos kilómetros en ese país nórdico y en el 2024 ha desarrollado una actividad frenética. Y la otra es la creación de una entidad jacobea en nada menos que las islas Orcadas, al norte de Escocia, donde se recuerdan y documentan dos multitudinarias peregrinaciones en la Edad Media y dónde se respira un interés tan extendido que incluso puede ser calificado de insólito. El regreso a casa de dos peregrinas que hicieron el Inglés y se informaron de los trámites para organizarse fue el punto de partida. Desde el Xacobeo no ocultaron la alegría porque “es una prueba de que el Camino interesa en los lugares más recónditos del planeta”.

Tui: 800 aniversario

El año que comienza en unos días es también un desafío para el Camino Portugués: se cumple el 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui, y ello obliga a las autoridades locales (además de a las religiosas) a hacer un esfuerzo para celebrar la efeméride. En la vecina Valença se respira optimismo, pues en ella confluyen el Camino Central y el de la Costa, y por ahí hay que pasar para llegar a Tui. Aunque los actos se desarrollen en un período concreto, «tudo soma», como decía el propietario de un restaurante de dicha localidad lusa. El Concello de Tui ha impulsado en los últimos años una labor constante de promoción del Portugués.