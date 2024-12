Sale a licitación un contrato de hasta 57 millones para el servicio de seguridad de los edificios administrativos de la Xunta en toda Galicia

Instalaciones de la Xunta en San Caetano (Santiago) XOAN A. SOLER

El Portal de Contratos Públicos de Galicia ha publicado la licitación de un contrato de hasta 57 millones de euros para hacerse cargo del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en toda la comunidad.

Como fecha de inicio del nuevo contrato se estima el próximo 1 de abril. El servicio se prestará durante dos años, prorrogables como máximo por otros tres. Esos dos primeros años tienen un presupuesto base de licitación de 23 millones de euros (IVA incluido), pero las prórrogas y las posibles modificaciones elevan la cifra hasta 57 millones de euros, IVA aparte. Las prórrogas serán obligatorias para la empresa adjudicataria, siempre que se preavise con dos meses de antelación antes de que acabe el contrato.

En Santiago, sede central de la Administración gallega, se incluye la vigilancia y protección de las instalaciones del complejo de San Caetano, en Santiago, pero también de las situadas en el casco, como el Pazo de Raxoi, las consellerías y otros organismos ubicados en San Lázaro, y entes ubicados en otros puntos de la ciudad, como la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) o el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), entre otros muchos.

El servicio incluye también atender inmuebles de la Xunta en las cuatro provincias, como los edificios administrativos de las principales ciudades, pero también más de setenta oficinas de empleo de distintas localidades, y grandes instalaciones como la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), situada en A Estrada, o el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en Pontevedra.

Un único lote y gestión centralizada

A pesar de la amplia distribución geográfica de los inmuebles, el contrato se licita en un único lote. Es decir, se hará cargo de todo un mismo adjudicatario. Así lo indica la memoria del expediente, que señala que no procede una división en lotes y defiende una gestión centralizada del contrato, de modo incluso que «o persoal adscrito ao mesmo debe poder rotar entre os distintos edificios incluídos no contrato» y permitiendo «unha execución máis eficiente do incremento de horas que se poidan ofertar pola empresa que resulte adxudicataria, xa que deste xeito poderán executarse en calquera centro no que se necesite».

La licitación se hace por procedimiento abierto, por lo que podrán presentar oferta distintas empresas. Actualmente, la responsable del servicio es Sasegur S.L., que resultó adjudicataria en una licitación abierta en el año 2021, y cuyo contrato se encuentra actualmente prorrogado.

La oferta económica será la parte de la propuesta que más puntuación aporte, hasta un máximo de 43 puntos, seguida de la propuesta de un plan de mejoras y mantenimientos que podrá sumar hasta 15. También se valorará con hasta 7 puntos la proposición de aumentar horas de servicio por encima de las que la licitación marca como el mínimo necesario.