El Gobierno renuncia a supervisar la gestión del litoral, pero quiere opinar sobre las decisiones que tome la Xunta con dos meses de plazo

Senda litoral que conecta Aguiño con Couso, en Ribeira. CARMELA QUEIJEIRO

El Ministerio de Política Territorial ha transmitido a la Xunta un nuevo borrador para traspasar las funciones, servicios y medios necesarios para la gestión completa del litoral. La Consellería de Medio Ambiente valora que la propuesta «rectifique e retire a exixencia dun informe vinculante do Estado cada vez que a Administración autonómica pretenda outorgar unha concesión para obras ou instalacións non desmontables no dominio público marítimo-terrestre (DPMT)». La consellería destaca además que esa decisión «supón un avance fronte aos traspasos xa efectuados ás comunidades autónomas litorais», lo que sitúa a Galicia como pionera.

Sin embargo, en el borrador se sustituye ese informe vinculantes por «unha notificación de cada solicitude en tramitación á Administración Xeral do Estado, que terá un prazo de dous meses para emitir o seu criterio ao respecto». Si hay discrepancias, «abriríase un período de consultas para solucionar as diferenzas de criterio».

La Xunta considera que «non existe base competencial para que o Executivo central se arrogue esta potestade», y ya se opuso a los informes vinculantes porque defiende a «simplificación e eliminación de inxerencias estatais que puidesen dilatar innecesariamente a tramitación administrativa autonómica».

El Gobierno gallego recuerda que el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre la ley del litoral, avalo que las comunidades son competentes para otorgar concesiones, mientras que al Estado le corresponde solo la facultad legislativa de establecer el régimen jurídico del DPMT.

En respuesta al borrador del Estado, la Xunta también considera que se debe garantizar la convocatoria regular de la comisión bipartita y, en materia sancionadora, considera que debe ejercer esa competencia sobre los títulos de su competencia, mientras que el Estado asumiría el resto.

Por último, el Gobierno gallego insta a convocar cuanto antes la comisión mixta de transferencias para concretar el traspaso de la gestión del litoral, porque la Xunta «ten o compromiso de comezar a traballar de inmediato na emisión dos primeiros informes e títulos».