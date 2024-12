Jácome sustituye las ruedas de prensa por apariciones en su televisión privada para evitar las preguntas de los periodistas

Jácome, acompañado de la concejala de Festejos, durante la rueda informativa que ofreció este martes a puerta cerrada desde el canal de YouTube de su televisión privada. .

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció ayer el programa de actividades del Concello para celebrar la Navidad en lo que denominó como una «rueda informativa». El regidor ourensano compareció junto a la concejala de Artes y Festejos, Noa Rouco, en un acto a puerta cerrada celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento y que fue emitido en directo desde el canal en YouTube de su televisión privada (Auria Tv). Ese modo de proceder ha provocado el rechazo unánime de la oposición y de colectivos profesionales.

Días antes, Jácome ya había anunciado su intención de no celebrar más ruedas de prensa con la presencia de periodistas que pudiesen formular preguntas. «La verdad no precisa de intermediarios», decía el alcalde de Ourense, que insistió en esa idea al iniciar su vídeo para presentar el programa navideño. Según explicaba, con las «ruedas informativas» podrá sortear la «manipulación mediática», aunque inmediatamente matizó que los medios podrían manipular igualmente sus palabras con posterioridad. En cualquier caso, el alcalde invitó a los espectadores, que empezaron siendo 16 y no superaron en ningún momento el medio centenar, a comparar sus palabras con lo que después pudiese aparecer publicado.

Eso ya lo podían hacer los ciudadanos antes, porque hasta ahora sus ruedas de prensa se emitían también en el canal de YouTube del Concello de Ourense, no solo en el de su televisión privada. Aunque ese tipo de convocatorias eran cada vez más escasas, los periodistas podían formular en ellas preguntas de interés ciudadano. En el caso de la «rueda informativa» de ayer, sin periodistas en la sala, Jácome invitó a los espectadores en línea a plantear sus dudas por WhatsApp y era él mismo quien cribaba cuáles responder y cuáles no.

«O papel dos xornalistas nas conferencias de prensa é precisamente o de exercer unha fiscalización imprescindible sobre as afirmacións políticas, para evitar a manipulación que favorecen as mensaxes unidireccionais. Impedir o traballo dos medios non só vai contra as obrigas de transparencia e respecto ao dereito á información que ten calquera cargo público, senón que representa ademais un grave perigo para a democracia», alerta un comunicado del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que lamenta la posición de Jácome, «xa coñecido polos seus reiterados ataques á profesión».

También la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) ha difundido una nota para reprobar la decisión del alcalde de Ourense de emitir sus «ruedas informativas» a través de su televisión privada. «O novo e inédito “sistema”, que o rexedor xustifica afirmando que busca “eliminar a manipulación dos medios de comunicación”, pretende en realidade evitar que teña que responder ás preguntas directas, cara a cara, dos xornalistas ourensáns», dice la APG, que insiste en que la decisión de Jácome «lesiona gravemente o dereito dos cidadáns a recibir unha información libre e independente, non condicionada por intereses persoais ou partidistas».

Críticas de la oposición

Todos los grupos de la oposición han criticado también el veto del alcalde. El PP apeló a la importancia de la transparencia «porque la representación pública de la ciudadanía así lo exige y los periodistas representan a los ciudadanos en ese contacto con los cargos». El PSOE difundió un comunicado en el que su portavoz, Natalia González, subraya que la decisión de Jácome «atenta contra o dereito á información» y, añadió, deja patente que lo que busca el regidor es únicamente hacer «propaganda». La portavoz socialista reprueba, además, que el alcalde utilice el canal de YouTube de su televisión privada y no el del Concello. Luis Seara, del BNG, insistió en esa idea. «Confunde o público co privado, pensa que o Concello é da súa propiedade, utilizándoo como se fora a sede do seu partido», dijo el nacionalista.