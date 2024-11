La Xunta llama a la unidad de acción en la lucha contra la violencia de género

Concentración del 25N en Santiago XOAN A. SOLER

El Consello de la Xunta aprobó hoy lunes, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una declaración institucional en la que subraya el compromiso de la sociedad gallega con la erradicación de este «atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres polo simple feito de ser mulleres».

La declaración hace un llamamiento a la acción conjunta: «A eliminación da violencia de xénero é un reto común que esixe o esforzo conxunto das institucións e do tecido social para xerar un cambio significativo e imparable».

Afirma además que «as agresións que sofren as mulleres en forma de palabras, condutas e actitudes poden pasar desapercibidas no día a día, e mesmo chegar a normalizarse, pero son o que son: machismo. Non debemos exculpalo nin minimizalo, porque pode derivar en violencia de xénero».

El texto recuerda distintas medidas puestas en marcha por la Xunta durante los últimos años y adelanta algunas de las que se tomarán en próximos meses. La Administración «vai seguir ofrecendo unha asistencia integral, ampliando os recursos dos 84 Centros de Información ás Mulleres (CIM) da nosa comunidade e reforzando os programas de apoio psicolóxico e asesoramento ás vítimas». En las próximas semanas se pondrán en marcha «cinco centros de crise 24 horas para a atención de vítimas de violencia sexual en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago». También se ampliarán «as axudas para a reinserción laboral das vítimas, avanzando na erradicación das desigualdades estruturais que sosteñen esta problemática de primeira orde».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció además que el próximo año se aprobará la ley contra la violencia digital, que será la primera de toda España.

El manifiesto termina recordando los nombres de las cuatro mujeres asesinadas este año en Galicia: Fadoua, Andrea, Mercedes y Estela, y a sus familias, a las que «queremos amosarlles unha vez máis o noso respecto e lembrarlles que teñen todos os recursos á súa disposición». Además, se compromete a trabajar con determinación para «avanzar cara a unha sociedade máis xusta, respectuosa, igualitaria e, polo tanto, libre de violencias e discriminacións. Unha Galicia libre de violencia de xénero».